35-градусная жара будет держаться в Татарстане всю неделю

В настоящее время Татарстан находится под влиянием солнечного антициклона, поэтому в ближайшие дни погода будет жаркой и сухой. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

По данным синоптиков, завтра днем температура воздуха поднимется до 30–35 градусов и будет держаться на этом уровне до конца недели. Ночью во вторник ожидается 15–20 градусов, в среду и четверг — 16–22 градуса.

До среды осадки не прогнозируются, однако с 23 июня из-за близости атмосферных фронтов ожидаются небольшие дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ рассказал, сколько продержится аномальная жара в европейской части России. Из-за погодной аномалии Роспотребнадзор порекомендовал сократить рабочий день россиян.