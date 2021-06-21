В Гидромете рассказали, сколько продержится аномальная жара в Европейской части России

Аномально жаркая погода в Европейской части России продержится до выходных. В центре территории температура воздуха к середине недели поднимется до +36 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться... до четверга включительно, — рассказал Вильфанд. — Температура будет повышаться все больше и больше: облаков нет, солнце насыщено энергией. Точно такая же погода в пустынях».

Так, сегодня столбик термометра будет показывать от +31 до +33 градусов, во вторник — от +31 до +35, в среду — от +34 до +36. Аномальная погода, отметил руководитель Гидромета, сформировалась при стационировании антициклона над Верхне-Русской равниной. При таком антициклоне по его периферии проходят воздушные массы, насыщенные влагой, однако до центра они не доходят, из-за этого его и называют блокирующим.

В четверг-пятницу антициклон сместится, из-за чего Центральный федеральный округ окажется в его теплой части. Однако жаркая погода (столбик термометра поднимется до +34 градусов) сохранится до субботы.