32 номера и танцы зрителей: посвященный Каракалпакстану концерт прошел в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фестиваль национальных культур «Восточный базар в Казани» продолжается в столице Татарстана. Накануне, 26 ноября, в КРК «Пирамида» в рамках фестиваля была представлена концертная программа «День культуры Республики Каракалпакстан». Известные артисты Узбекистана выступили с песенными и танцевальными номерами, а публика получила возможность погрузиться в древние легенды Центральной Азии.

III Международный фестиваль эстрады тюркских и восточных народов «Восточный базар» собрал представителей 50 национальных культур из 30 стран. При этом 20 регионов России заявились на проект международного культурного сотрудничества, который является одним из важнейших инструментов укрепления партнерских связей со странами Востока и Азии. В этом году впервые участниками фестиваля стали представители стран БРИКС. Мероприятие проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РТ, Академии наук РТ и Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Моя сердце бушует — во мне столько счастья! Эти дни для меня очень ответственные, мы с нашей командой очень много работаем на фестивале, не спим уже третьи сутки. Однако после сегодняшнего концерта у меня появился огромный прилив энергии: я, наверное, после такого торжества еще три дня спать не буду! Сегодня мы увидели высочайший уровень профессионального искусства, триумф музыкальной культуры Узбекистана и Каракалпакстана. Такой прекрасный подарок нашему Татарстану. Буквально вчера в Казань прибыла представительная официальная творческая делегация Каракалпакстана в составе 65 человек. Мы от души рады приветствовать всех в Татарстане!» — обратился к гостям концерта директор Фонда Вагапова и генеральный продюсер фестиваля «Восточный базар в Казани» Рифат Фаттахов.

Концертную программу вечера представляли Бахтияр Жуматаев и Айзиля Батырханова. Мероприятие состояло из 32 номеров выступавших сольно артистов и ансамблей Республики Каракалпакстан и других регионов Узбекистана. Среди них были Сададдин Сапаев, упомянутый выше Бахтияр Жуматаев, Акылбек Пиязов и Айгул Надирова. Публика смогла насладиться исполнением не только каракалпакских, но и татарских песен (в том числе — «Ай, былбылым», «Туган як», «Ал зэйнэбем»).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На „Восточном базаре“ я представляю Казахстан, но заметьте, что родом я из Каракалпакстана! В Казани я сейчас нахожусь именно по проекту продвижения культурного многообразия и национального воспитания. Здесь мы делимся опытом, который есть в Казахстане и Узбекистане, обмениваемся опытом с Татарстаном. У нас одни корни с татарским и [другими] тюркскими народами, которых представляет сегодня фестиваль. Азия — Россия, Восток — Россия — это обмен культурами. Проблемы культурной глобализации сейчас остро стоят во всех странах СНГ. Молодежь должна видеть и учиться, что у нас одна культура, она переплетается с тюркскими народами. Без развития культуры невозможно строить прогрессивное общество. Поэтому, я считаю, надо больше вовлекать молодых в такие мероприятия, чтобы они понимали особенности культуры разных народов. Межэтнические и религиозные вопросы толерантности решаются на таких глобальных мероприятиях сегодня!» — заметил в разговоре с «Татар-информом» доктор наук, сотрудник Казахского национального педагогического университета имени Абая Бахытжан Сапаров.

Под конец концертной программы многие из зрителей, выйдя к сцене, начали танцевать и подпевать живому исполнению финальной песни «Утан тарийпи».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Концерт нам очень сильно понравился, не могу прямо нарадоваться! Хотелось выйти потанцевать под знакомую музыку, но, увы, возраст не позволяет. Мы с мужем прожили 55 лет в Каракалпакстане. Сам он из Казани, татарин, да и я татарка тоже. Но так получилось, что Узбекистан наш родной край. У нас многонациональная семья — татары, узбеки, каракалпаки. Честно, не хотелось уезжать из Каракалпакстана, я стараюсь часто туда ездить, в этом году уже два раза ездила. У людей там очень хорошее воспитание и отношение к людям, особенно к пожилым. Когда сегодня я встретила своих земляков, стало так приятно на душе, мы ведь все как одна большая семья, как родственники — сразу друг друга узнаем и так хорошо понимаем», — поделилась впечатлениями от концерта жительница Казани Гульхаят Галиева.

Сегодня, 27 ноября, в 14.00 в Казанском государственном институте культуры состоится показ комедии «Четыре жениха для Диляфруз» Туфана Миннуллина из репертуара Каракалпакского государственного театра юных зрителей.