Аюпова: Позаимствовав традиции друг у друга, мы можем создать нечто шедевральное

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В рамках стартовавших сегодня в Казани Дней культуры Каракалпакстана делегация этой входящей в состав Узбекистана республики встретилась с министром культуры РТ Ирадой Аюповой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Каракалпакстан представляли заместитель Председателя Совета Министров этой республики Расул Зарикеев, министр культуры региона Бегисбай Темирбаев, Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов и директор Государственной филармонии Узбекистана при Министерстве культуры страны Анваржон Тожибаев.

«Мы заинтересованы в горизонтальной коммуникации, когда в процессе приготовления вы делитесь своим мастерством, а в конечном итоге, позаимствовав традиции друг у друга, мы можем создать нечто шедевральное, которое объединит два пласта культуры», — подчеркнула Ирада Аюпова.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

«Нам очень интересно перенимать ваш опыт, создавать совместные проекты. Дорожная карта по культурному взаимодействию наших республик — это только начало более тесных и глубинных отношений с татарским народом», — констатировал в свою очередь Расул Зарикеев

В ходе беседы сторонам удалось обсудить культурное взаимодействие двух регионов, развитие театральной отрасли, копродукцию, сохранение и популяризацию народных художественных промыслов, презентацию ремесленных школ других народов мира на базе будущего Центра ремесел, образовательный туризм и научное взаимодействие.

Кроме того, собеседники согласились с тем, что основной задачей современности является выстраивание межпоколенческой коммуникации. Именно на это нацелен стартовавший в этом году на базе культурно-досуговых учреждений семи муниципальных районов Татарстана реализуется проект «Махалля» («Мәхәллә»).

Дни культуры Каракалпакстана будут проходить в столице РТ с 25 по 28 ноября, о чем раньше сообщал «Татар-информ».