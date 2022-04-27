28 апреля в Казани завершится отопительный сезон

Фото: Михаил Захаров/архив ИА «Татар-информ»

В Казани отопительный сезон завершится 28 апреля. Постановление подписали в городском исполкоме, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом сезоне тепло подали в казанские дома 16 сентября 2021 года. В социальные объекты по заявкам руководителей подача тепла началась раньше.

В прошлом году отопительный сезон в столице республики завершился с 30 апреля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах отключение отопления в домах перенесено на 30 апреля. Изначально планировалось это сделать 22 апреля, затем сроки были скорректированы на 25 апреля.