news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
27 апреля 2022  15:42

28 апреля в Казани завершится отопительный сезон

news_top_970_100
28 апреля в Казани завершится отопительный сезон
Фото: Михаил Захаров/архив ИА «Татар-информ»

В Казани отопительный сезон завершится 28 апреля. Постановление подписали в городском исполкоме, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом сезоне тепло подали в казанские дома 16 сентября 2021 года. В социальные объекты по заявкам руководителей подача тепла началась раньше.

В прошлом году отопительный сезон в столице республики завершился с 30 апреля. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах отключение отопления в домах перенесено на 30 апреля. Изначально планировалось это сделать 22 апреля, затем сроки были скорректированы на 25 апреля.

#отопительный сезон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100