Коммунальщики Челнов вновь перенесли сроки завершения отопительного сезона

В Набережных Челнах отключение отопления в домах перенесено на 30 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник местного управления информационной политики и по связям с общественностью Римма Мухаметзянова.

За последние сутки информация об отключении тепла менялась несколько раз. Изначально планировалось, что подавать тепло в дома перестанут 22 апреля, затем сроки были скорректированы на 25 апреля.

Сегодня датой завершения отопительного сезона названо 30 апреля. Причина та же — нестабильные погодные условия. Горожане солидарны с этим решением исполкома и считают, что после отключения тепла в квартирах будет холодно.

«Что-то я волнуюсь, что рано отключают. Там точно тепло-то будет, во дворах так-то ещё снег лежит», «Я тоже переживаю, что рано отключают... Хотя это зима так затянулась и всё же», «Не отключайте, пожалуйста, тепло. Хотя бы в мае», — пишут челнинцы.

В прошлом году отопительный сезон в Челнах был завершен 5 мая.