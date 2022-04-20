Отопительный сезон в Челнах завершится 25 апреля

Окончание отопительного сезона в Набережных Челнах запланировано на 25 апреля, понедельник. Об этом «Татар-информу» сообщили в мэрии Автограда.

Сначала батареи в домах планировалось отключить 22 апреля, однако из-за нестабильной погоды срок был перенесен на три дня позже.

«Постановлением исполнительного комитета планировалось завершить отопительный сезон 22 апреля 2022 года. Однако в связи с нестабильными погодными условиями дата завершения отопительного сезона 2021/2022 года была перенесена на 25 апреля», — сообщила начальник отдела по работе со СМИ аппарата горсовета Татьяна Колесникова.

Порядок завершения отопительного сезона известен: тепло в домах при централизованной системе теплоснабжения отключается, когда на протяжении 5 дней подряд среднесуточная температура составляет выше +8 градусов.

В предыдущие годы в Челнах тепло отключали в начале мая.