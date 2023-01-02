Концерт с участием Саиды Мухаметзяновой во дворе Кремля посетили гости из разных стран

В первый день нового года на сцене у главной новогодней елки во дворе Присутственных мест выступила Саида Мухаметзянова, финалистка шоу «Голос. Дети». Зрителей также радовала кавер-группы «Киви» с хитами в разных музыкальных жанрах и DJ Malsi Music, известный своими сетами на лучших вечеринках города.

«Зрителей было очень много, на мероприятия приходили целыми семьями. Настоящий семейный праздник», — поделились с «Татар-информом» в Институте развития городов Татарстана.

Концерт посетили жители разных городов республики, России и даже других стран. Так, среди гостей были те, кто приехал из Набережных Челнов, Атнинского, Азнакаевского и Кайбицкого районов РТ, Башкортостана и Марий Эл, а также из Сочи, Оренбурга, Владикавказа и Москвы.

Среди иностранных зрителей были представители Казахстана, Узбекистана и Турции.

В исполнении Саиды гости двора услышали песни татарской эстрады, а также попурри из русско-татарских народных песен, «Иделләре-күлләре», «Кар кызы» и другие. А когда зазвучал DJ Malsi Music, публика пустилась в пляс.

Солистка группы «Киви», барабанщица Анна Чуева пожелала всем сохранить веру в чудо.

«Дорогие друзья, люди нашего города! В 2023 году мы желаем всем сохранить веру в чудо, веру в лучшее! Научиться видеть в каждом моменте драгоценное и важное. Любите, пойте, обнимайте друг друга, стройте планы и живите полноценной жизнью! Счастье близко», — обратилась она к гостям.

Сегодня во дворе Присутственных мест состоятся интерактивная танцевальная программа (в 14.00), детский спектакль «Кощей против Нового года» (в 15.00) и театральный перфоманс «Мамыки» (в 17.00).