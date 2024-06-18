Тяжелоатлетка из Татарстана взяла «бронзу» на Играх БРИКС после тяжелой травмы

На минувшей неделе стало известно, что тяжелоатлетка Дарья Ахмерова стала бронзовым призером Игр БРИКС среди женщин в весовой категории до 81 кг. По сумме двоеборья спортсменка набрала 241 кг: рывок – 108 кг, толчок – 133 кг. Ее тренер Анвар Ахмеров рассказал корреспонденту «Татар-инфома» о том, что Дарья готовилась к соревнованиям после тяжелой травмы.

«Честно говоря, как тренер, я недоволен результатом. Она поднимала больше, поэтому рассчитывали минимум на второе место. Но в общем и целом Дарья выступила хорошо, тем более после травмы. В прошлом году перед чемпионатом России она очень сильно травмировалась, и вопрос стоял о том, что вообще придется завершать карьеру. За пять месяцев подготовки с нуля – такой результат очень дорогого стоит», – поделился Ахмеров.

Тяжелоатлетка прошла серьезный курс лечения, однако травма все равно давала о себе знать. Тренироваться приходилось не в полную силу, но девушке удалось с успехом выступить на внутренних соревнованиях. После этого она продолжила готовиться к Играм БРИКС.

«Нам приходилось придумывать что-то, волшебством заниматься. И вот так вот мы в мучениях потихоньку подготовились», – отметил тренер Дарьи Ахмеровой.

Анвар Ахмеров также высказал мнение, что Игры БРИКС в столице Татарстана проходят на высшем уровне и являются серьезным подспорьем для спортсменов.

«Глядя на соревнования по тяжелой атлетике, могу сказать, что провели всё на высшем уровне, на мировом. Считаю, что Игры БРИКС можно даже сравнивать с Олимпиадой. Соперники собрались действительно сильные, хотя понятно, что основные спортсмены едут именно на Олимпийские игры, ведь это для них всё равно, что полететь в космос. Судейство тоже было хорошее, справедливое», – добавил собеседник «Татар-информа».

Тренер тяжелоатлетки считает, что благодаря такого рода соревнованиям у спортсменов поднимается спортивно-боевой дух, и высокие результаты не заставят себя ждать.

«Конечно, они ждут эти соревнования. Для них это праздник, каждый хочет показать, на что способен, ведь у спортсменов, как известно, век короткий. Да и все мы понимаем, какая сейчас ситуация в мире, поэтому каждый старается внести свой вклад [в развитие спорта в России]», – заключил Ахмеров.

После Игр БРИКС Дарья Ахмерова будет готовиться к чемпионату России, который пройдет 16 июля в Новосибирске. Дальше – Кубок Курынова в декабре и подготовка к внутренним соревнованиям 2025 года.

Программа Спортивных игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.