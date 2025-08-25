Сюжет казахской оперы «Хан Султан» может войти в кинодраму о женщинах в истории

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сюжет международной премьеры Казахского национального театра оперы и балета имени Абая – оперы «Хан Султан. Алтын Орда» – может стать частью кинодрамы о роли тюркских женщин в глобальной истории. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор КазНТОБ имени Абая Айнур Копбасарова.

В Казани, напомним, оперу «Хан Султан. Алтын Орда» казахские артисты дадут завтра, на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

«Хан Султан» – это у нас уже вторая история. У нас есть еще одна [женская] история про Борте – жену Чингисхана. Когда я работала директором Туркестанского театра, первая моя премьера была о Борте и ее непростой судьбе. Третья, наверное, может быть, будет не в театре, может быть – в кино. Я надеюсь. Мы сейчас пишем историческую драму именно для кино. Со следующего года, думаем, допишем. И я надеюсь, через года два, наверное, мы увидим продолжение всех этих историй о [тюркских] женщинах в истории», – рассказала Копбасарова, в ответ на вопрос журналиста информагентства о вероятности экранизации сюжета оперы «Хан Султан. Алтын Орда»