В театре им. Джалиля заверили, что при ремонте цвет фасадов здания не изменится

Главный фасад объекта культурного наследия регионального значения – здания Театра оперы и балета имени Джалиля на площади Свободы в Казани – сегодня сменил цвет с желтовато-телесного на серый. На объекте, отметим, в июле начались ремонтно-реставрационные работы – театр стоит в строительных лесах. В учреждении культуры «Татар-информ» заверили, что по завершении работ цвет здания останется прежним – привычным для жителей города.

«Будет ли что-либо меняться? Нет, не будет. Как было, так и будет. Объект культурного наследия не может изменить свой облик по щелчку пальцев строителей. Вы где-нибудь видели, чтобы какой-нибудь объект культурного наследия изменил резко свой облик? Мы все работы делаем под присмотром. Это, грубо говоря, грунтовка перед тем, как покрасить», – пояснил главный инженер театра Рустем Мусин.

Собеседник напомнил, что в прошлом году в театре ремонтировали крышу, а предыдущее обновление фасадов проводилось в 2016 году – «достаточно давно».

«Ремонт идет частями. Атмосферное воздействие все равно есть. Обычная работа. Обычное сохранение здания», – заключил Мусин.

Согласно опубликованному минувшей осенью тендеру, работы оцениваются в 74 млн рублей. Будут обновлены также директорская и президентская ложи, лестницы к ним, дубовый и еловый залы, служебные помещения, малый и большой балетный залы, малый музей и помещения, в том числе туалет рядом с ним, коридор на 6-м этаже и архив, а также кассовое фойе, правый туалет зрительской части, лестницы и ковровая дорожка.

Входные двери отремонтируют, отреставрируют паркетный пол, на сцене пол перекрасят. Заменят лестничные ограждения и батареи у лестничных маршей (в феврале 2024 года, напомним, отменили спектакль 42-го Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина – оперу «Турандот» – из-за прорыва коммуникаций).