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250 игровых браков и 1 свадьба: День молодежи в Казани собрал 50 тыс. гостей
В праздновании Дня молодежи в казанском экстрим-парке «УРАМ» приняли участие более 50 тысяч человек, рассказали в мэрии столицы РТ.
С 10 утра здесь работали восемь тематических площадок. Спустя 12 часов, в 22.00, праздничный вечер завершился концертом. Хедлайнерами праздника стали певица Ольга Серябкина и рэпер Нурминский.
В исполкоме напомнили, что мероприятие было приурочено к Году семьи в России, который проводится по указу Президента Владимира Путина. На площадке был организован игровой ЗАГС, во время работы которого 500 человек заключили браки. Также состоялась и настоящая церемония бракосочетания, о чем сообщал «Татар-информ».
Большую популярность у гостей имели и спортивные соревнования. В них приняли участие более 800 человек из разных городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Перми и других.
Ранее Минмолодежи РТ сообщило, что площадки Дня молодежи в шести городах Татарстана собрали почти 200 тыс. человек.
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