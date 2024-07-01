250 игровых браков и 1 свадьба: День молодежи в Казани собрал 50 тыс. гостей

В праздновании Дня молодежи в казанском экстрим-парке «УРАМ» приняли участие более 50 тысяч человек, рассказали в мэрии столицы РТ.

С 10 утра здесь работали восемь тематических площадок. Спустя 12 часов, в 22.00, праздничный вечер завершился концертом. Хедлайнерами праздника стали певица Ольга Серябкина и рэпер Нурминский.

В исполкоме напомнили, что мероприятие было приурочено к Году семьи в России, который проводится по указу Президента Владимира Путина. На площадке был организован игровой ЗАГС, во время работы которого 500 человек заключили браки. Также состоялась и настоящая церемония бракосочетания, о чем сообщал «Татар-информ».

Большую популярность у гостей имели и спортивные соревнования. В них приняли участие более 800 человек из разных городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Перми и других.

Ранее Минмолодежи РТ сообщило, что площадки Дня молодежи в шести городах Татарстана собрали почти 200 тыс. человек.