Церемония бракосочетания прошла в День молодежи в экстрим-парке «УРАМ»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

На основной площадке празднования Дня молодежи в Казани, в экстрим-парке «УРАМ», прошла церемония бракосочетания. В этом году основная тема фестиваля приурочена к Году семьи, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«В Год семьи на главной площадке проведения Дня молодежи мы стали свидетелями торжественного бракосочетания молодых. Вдвойне приятно, что невеста сотрудник нашей отрасли Министерства по делам молодежи», – сказал министр по делам молодежи Ринат Садыков и пожелал молодоженам счастливой жизни.

Молодожены Виктор и Лиана рассказали, что очень долго готовились к одному из главных событий их совместной жизни.

«Наша история любви зародилась 28 августа 2021 года на игре по пляжному волейболу. В то время мы играли за разные команды, каждый со своими целями и амбициями. Но судьба, как настоящий мастер сюжета, свела нас, и мы сейчас в одной команде», — поделились они историей своей любви.

Сегодня по всей стране отмечается День молодежи. В мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому данная дата празднуется в последнюю субботу июня. На совещании в Доме Правительства Раис РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить меры безопасности при праздновании Дня молодежи в Казани и районах республики.