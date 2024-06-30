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Площадки Дня молодежи в шести городах Татарстана собрали почти 200 тыс. человек
Празднование Дня молодежи в шести городах Татарстана собрало более 192 тысяч человек, рассказали в телеграм-канале Минмолодежи РТ.
Самым массовым стал праздник в Набережных Челнах — 90,3 тысячи гостей, второй по числу участников праздничных мероприятий стала Казань — 51 231 человек. В Елабуге отметить День молодежи собрались 22 тысячи гостей, 12 тысяч — в Нижнекамске и 7 тысяч — в Альметьевске.
Присутствовали на празднествах и жители других регионов. Так, в комментариях к посту ведомства отписались гости из Челябинской области и Хабаровского края.
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