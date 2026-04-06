Общество 6 апреля 2026 08:14

25 пострадавших при пожаре в Нижнекамске остаются в стационарах

25 пострадавших при пожаре на предприятии остаются на стационарном лечении, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике.

По его словам, по состоянию на утро 6 апреля в медицинских учреждениях находятся 25 человек. Из них 10 проходят лечение в медорганизациях Москвы, шесть – в Республиканской клинической больнице, еще девять – в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице.

Амбулаторная помощь оказана 70 пострадавшим. На сегодняшний день выписан один человек.

«Позитивная динамика выздоровления наблюдается у всех пациентов», – отметил Радмир Беляев.

Он напомнил, что 31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» при ликвидации последствий розлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси с последующим пожаром на установке. В результате происшествия пострадали сотрудники предприятия, подрядных организаций и пожарно-спасательной службы.

