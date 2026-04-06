news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 апреля 2026 08:09

Минутой молчания почтили погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

Читайте нас в
Телеграм

Погибших в результате пожара на предприятии почтили минутой молчания на деловом понедельнике в Нижнекамске.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев, открывая совещание, отметил, что минувшая неделя стала для всех серьезным испытанием и проверкой на стойкость.

Он напомнил, что 31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» при ликвидации последствий розлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси с последующим пожаром на установке. В результате происшествия пострадали сотрудники предприятия, подрядных организаций и пожарно-спасательной службы.

«К сожалению, есть и погибшие. В Нижнекамске был объявлен трехдневный траур. Прошу почтить память погибших минутой молчания», – сказал Радмир Беляев.

#пожар на промзоне
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров