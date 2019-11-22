Стала известна дата награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Награждение победителей фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 16 декабря в Нижнем Новгороде на сцене Нижегородского театра «Комедiя». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.



В этот день организаторы вручат награды лауреатам фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО, победителям в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса», а также призерам конкурса афиш фестиваля.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы смогут поддержать спектакли в финале фестиваля «Театральное Приволжье», позвонив по бесплатному номеру: 8 (800) 350-35-43.



Голосование начнется 29 ноября и будет длиться сутки. Проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля из своего региона. Имена победителей фестиваля объявят 30 ноября во время онлайн-трансляции.

При формировании итоговых рейтингов в каждом регионе учтут также мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов суммируют с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50.



От Татарстана на победу претендуют два спектакля – «Жил-был пес» по пьесе Георгия Хугаева и «Парковка» по драме Сюмбель Гаффаровой.

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