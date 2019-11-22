Минздрав РФ определил новый срок изменения правил медосмотра для водителей

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения России назвало новый срок вступления в силу измененных правил медосмотра водителей.

В опубликованном на сайте министерства приказе главы ведомства Вероники Скворцовой говорится, что соответствующие подпункты 8 и 9 пункта 6 Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) в новой редакции «вступают в силу с 1 июля 2020 года».

Причиной изменения времени вступления новых правил в силу названа «обеспокоенность граждан». Используемые для освидетельствования методы будут дополнительно проанализированы ради «обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», медицинская справка для получения водительского удостоверения должна была подорожать с января 2020 года. По словам врачей, расширенное обследование рассматривалось как один из способов уменьшения числа погибших и ставших инвалидами в ДТП.

Информация об удорожании услуги вызвала широкий резонанс: автовладельцы образовали огромные очереди у кабинетов наркологов и психиатров в надежде успеть пройти медосмотр по старой схеме. Президент России Владимир Путин резко раскритиковал повышение стоимости получения справки, после чего Минздрав и решил отложить реализацию нововведения.

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