(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра водителей. Соответствующее заявление в своем телеграм-канале написал замглавы ведомства Олег Салагай.

По его словам, министр здравоохранения Вероника Скворцова решила отложить вступление в силу нового приказа с учетом обеспокоенности граждан.

Соответствующий документ уже подписан и направлен на госрегистрацию.

Вскоре, по словам замглавы министерства, проведут дополнительный анализ методов, которые будут использованы для освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность при адекватном ценообразовании.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медицинская справка для получения водительского удостоверения подорожает в стране в январе 2020 года. По словам врачей, нововведение станет одним из способов снижения смертности и инвалидизации из-за ДТП. Также расширенное обследование поможет врачам определять хронических алкоголиков и наркоманов.

По информации СМИ, данная новость вызвала широкий резонанс — будущие владельцы образовали огромные очереди у кабинетов наркологов и психиатров в надежде успеть пройти медосмотр по старой схеме.

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