(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Владимир Путин раскритиковал ситуацию со справками для получения прав. Соответствующие кадры опубликовал «Первый Канал».

«У нас МРОТ 11 тысяч. Чтобы получить эту справку, человек должен отдать половину зарплаты? Чушь какая-то!» — возмутился Президент РФ.

На кадрах видно, что Владимир Путин негодует по поводу того, что все инстанции в правительстве согласовали данный приказ.

«Минтруд хотя бы должен был посмотреть! Что это такое? Как с дуба рухнули!» — сказал Владимир Путин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в стране медсправка для водителей подорожает в 2020 году. Соответствующий указ был подписан, однако сама новость вызвала недовольство автовладельцев.

В связи с обеспокоенностью граждан Минздрав РФ постановил отложить вступление нового приказа.

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