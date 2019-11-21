В наркодиспансере Нижнекамска прокомментировали небывалый ажиотаж

(Казань, 22 ноября, «Татар-информ»). Заведующая поликлиникой наркодиспансера Нижнекамска Людмила Львова рассказала, что за последние сутки в медучреждение обратились более 300 человек. Это было связано с планировавшимися изменениями правил медосмотра для получения водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Изменения должны были вступить в силу сегодня, 22 ноября. Предполагалось, что они коснутся всех водителей, лишенных водительских прав, а также получающих права впервые и желающих продлить их действие.

Стоимость прохождения медосмотра должна была увеличиться. Однако Минздрав РФ отложил введение изменений после критики со стороны Президента России Владимира Путина, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

«Из-за той информации, что появилась в соцсетях, у нас ажиотаж в течение трех дней, только за прошедшие сутки к нам пришли более 300 человек. Из-за повышения стоимости медосмотра переживают даже те, кто проходит обследование при трудоустройстве», – пояснила Людмила Львова.

По словам заведующей, сейчас в наркодиспансере оказались задействованы все сотрудники. При этом она уточнила, что только после полных расчетов будет известна точная стоимость медосмотра по новым правилам.





«Пока водители проходят медосмотр по старым правилам и по старой цене», – подчеркнула она.

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