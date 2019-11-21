Предпринимательница из Казани: Владимир Путин слышит нас и делает нашу жизнь проще

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Механизм обратной связи для получения информации о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении, так называемый «Зеркальный реестр проверок», оказался полезен для татарстанских предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила основатель и владелец фитнес-клуба Sunny Fit Алсу Мардуханова в рамках стратегической сессии АО «Корпорация МСП».

«По инициативе главы нашего государства Владимира Владимировича Путина был внедрен механизм, позволяющий предпринимателям оставлять обратную связь по проверкам контрольно-надзорных органов. Сейчас этот продукт внедрен, и мы им пользуемся, я уже отправила три отзыва. Очень хорошо, что наш Президент слышит предпринимателей и принимает различные меры, чтобы наша жизнь стала проще», – заметила Алсу Мардуханова.

Из рассказа Алсу следует, что она уже почти шесть лет владеет фитнес-клубом. Первые три года проверок контрольно-надзорных органов не было, потом они стали регулярными – причем как плановыми, так и внеплановыми.

«Конечно, как и любой предприниматель, я их очень боюсь. Для меня они всегда были стихийным бедствием, обратной связи по ним никогда не было, я даже не понимала, чем они могут закончиться», – пояснила предпринимательница.

По ее словам, несколько дней назад она познакомилась с порталом «Бизнес-навигатор МСП» и полностью изучила его работу. Особенно ей понравилось, что есть реестр проверок, где можно посмотреть любое юрлицо по статусу проверок.

«Самый классный новый продукт – можно оставить обратную связь. Это очень легко сделать, заполнив анкету. Это очень важно, потому что можно предложить свои идеи. Например, сегодня я предложила оповещать о проверках в электронном виде – это очень удобно и актуально. Механизм полезен и доступен», – заключила она.

Механизм обратной связи для получения информации о результатах проверок и нарушениях при их проведении («Зеркальный реестр проверок») был запущен 15 октября по поручению Президента России Владимира Путина. Он доступен на портале «Бизнес-навигатор МСП».

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