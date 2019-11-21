Корпорация МСП поддержит шесть проектов из Татарстана с инвестициями в 2,4 млрд рублей

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). АО «Корпорация МСП» окажет финансовую поддержку шести проектам, которые будут реализованы на территории Татарстана, с инвестициями на сумму 2,4 млрд рублей. Об этом во время разговора с журналистами сообщил генеральный директор организации Александр Браверман.

«Сегодня рассмотрены проекты на сумму 2,4 млрд рублей при гарантийной поддержке корпорации в более чем 1 млрд, которые создают 333 дополнительных рабочих места в республике. Они характеризуются как диверсификацей – это производство и конечных изделий для бытового потребления, и пластмассовых изделий, и изделий из полимерной ткани, так и высокой технологичностью продукции», – рассказал Браверман.

Глава Корпорации МСП добавил, что по оценке организации, которая базируется на мнении предпринимательского сообщества, «инвестиционный климат для предпринимателей в Татарстане – один из самых благоприятных в Российской Федерации в течение многих лет».

«На 20 млрд рублей, которые были в виде гарантий выданы предприятиям республики, было привлечено конечной финансовой поддержки на 41 млрд рублей. При том, что процентная ставка была на 2-3% ниже, это позволило создать дополнительные рабочие места, создать дополнительную налогооблагаемую базу. Мы в этом смысле отмечаем системное взаимодействие», – отметил руководитель организации.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня в МВЦ «Казань Экспо» прошла стратегическая сессия АО «Корпорация МСП», где Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор корпорации Александр Браверман обсудили сотрудничество при поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

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