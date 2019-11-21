Минниханов предложил объединить «Проверенный бизнес» РТ и «Зеркальный реестр проверок»

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил объединить республиканский онлайн-сервис «Проверенный бизнес» РТ и федеральный механизм обратной связи для предпринимателей «Зеркальный реестр проверок». Об этом стало известно на стратегической сессии АО «Корпорация МСП» в Республике Татарстан.

«Для предпринимателей самая болевая точка – когда у нас не выстроены отношения с контрольно-надзорными органами. У нас есть наша система “Проверенный бизнес“, она дает очень много полезного для предпринимателей. Но в данном случае новая система, которая предложена, дополняет и усиливает возможности предпринимателя, позволяет дать оценку работы контрольно-надзорного органа. Предлагаю объединить две наши платформы», – отметил Минниханов.

По его словам, татарстанским сервисом «Проверенный бизнес» пользуются не только предприниматели республики, но и представители других регионов – 30% обращений поступает из других субъектов Федерации.

«По поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина была разработана платформа («Зеркальный реестр проверок» – прим. Т-и), которая очень нужна и востребована. Я хотел поблагодарить тех людей, которые занимались этим, и пожелать, чтобы это не было формальной акцией. На самом деле это должно дисциплинировать всех нас – чиновников (не секрет, что мы – тоже бюрократы) и контрольно-надзорные структуры», – подчеркнул Президент Татарстана.

Он заявил, что необходимо выстроить конструктивную форму отношений с предпринимателями. «Как только будет понятная схема работы контрольно-надзорных органов – это будет большая победа», – заключил Минниханов.

Механизм обратной связи для получения информации о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении, так называемый «Зеркальный реестр проверок», был запущен 15 октября. Он доступен на портале «Бизнес-навигатора МСП».

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