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Валерия Белова

20 ноября 2019, 17:23

Медсправка для получения водительских прав подорожает в Татарстане в январе 2020 года

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Медсправка для получения водительских прав подорожает в Татарстане в январе 2020 года

Фото: архив/Султан Исхаков

Приказ Министерства здравоохранения РФ об усложнении процедуры медосвидетельствования вступит в силу с 22 ноября 2019 года.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ», Валерия Белова). Медицинская справка для получения водительского удостоверения подорожает в Татарстане в январе 2020 года. 

Приказ об изменении процедуры освидетельствования перед получением прав вступает в силу уже с 22 ноября этого года.

«Порядок освидетельствования усложнен. В него входят анализы на 11 наркотических веществ и СDТ-белок. Он показывает, злоупотребляет человек алкоголем или нет. При превышении концентрации белка у человека его направляют к психиатру-наркологу по месту жительства», – объяснил заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера РТ Сергей Басанов корреспонденту ИА «Татар-информ».

По словам врачей, нововведение станет одним из способов снижения смертности и инвалидизации из-за ДТП. Также расширенное обследование поможет врачам определять хронических алкоголиков и наркоманов.

Насколько повысится стоимость справки психиатра-нарколога в Татарстане, пока неизвестно. На данный момент и до января 2020 года справка стоит 700 рублей.

«В данный момент проходит калькуляция итоговой стоимости нового обследования. Стоимость будет учитывать расходники, ведь каждого человека нужно будет исследовать на 11 наркотических веществ. Само исследование на СDТ-белок также очень дорогое. Повышение цен планируется ориентировочно с января 2020 года», – отметил Басанов.

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