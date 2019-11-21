Президент РТ обсудил с главой Корпорации МСП поддержку малого и среднего бизнеса

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Браверман обсудили сотрудничество при поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Встреча состоялась в рамках стратегической сессии Корпорации МСП, организованной на площадке МВЦ «Казань-Экспо», сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, стороны затронули «тему расширения доступа представителей МСП к закупкам крупнейших компаний с государственным участием». Кроме того, Минниханов и Браверман обсудили развитие кредитно-финансовой поддержки малого и среднего бизнеса и реализацию проекта «Бизнес-навигатор МСП», аккумулирующего самую необходимую для предпринимателей информацию.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на стратегической сессии АО «Корпорация МСП» Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил объединить республиканский онлайн-сервис «Проверенный бизнес» РТ и федеральный механизм обратной связи для предпринимателей «Зеркальный реестр проверок».

Помимо стратегической сессии Корпорации МСП, на сегодня намечена презентация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.