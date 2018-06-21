Казанский Кремль отреагировал на видео перевозчиков о продаже семи «краснобусов»

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Казанский Кремль не отслеживает, какие видео создают перевозчики для привлечения внимания к своим финансовым сложностям. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Для нас важно понять финансовое обоснование. Точнее, для Госкомитета по тарифам и для Министерства финансов. Видео не является важным моментом в нашей работе, мы не отслеживаем. Главное – решить проблему, а не заниматься монтажом видео», – отметила Галимова.

Госкомитет РТ по тарифам получил полный пакет финансовых документов от казанских перевозчиков и приступил к их глубокому анализу, который может занять около двух недель.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», казанские перевозчики продали семь автобусов. Они даже сняли об этом видео, использовав в качестве музыкального сопровождения траурный марш.

В начале осени перевозчики Казани назвали желаемые цены на проезд: 40 рублей наличными и 30 рублей по карте. По их мнению, только так удастся покрыть текущие расходы. Последнее повышение стоимости проезда в «краснобусах» с 25 рублей до 27 произошло в феврале этого года. Тогда власти установили цену меньше той, о которой просили перевозчики: 27 рублей вместо 33.

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