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Татар-информ

20 ноября 2019, 11:51

Происшествия

Казанские перевозчики продали семь автобусов под траурный марш

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Происшествия

Казанские перевозчики продали семь автобусов под траурный марш

Руководители предприятий утверждают, что вынуждены почти за бесценок продавать автобусы, которые годами могли бы перевозить пассажиров в Казани.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Казанские перевозчики продали семь автобусов. Они даже сняли об этом видео под траурный марш.

И. о. замдиректора ПАТП №2 Минзуфар Сайфутдинов на записи продемонстрировал пять транспортных средств, четыре из которых отправятся в Красноярск, а еще одно – в Новосибирск.

«Получается, что мы остаемся без резерва. Если машины на линии будут ломаться, то заменить их уже будет нечем», — рассказал Сайфутдинов.

Директор КПАП №7 Ильдар Мухаметов на видео стоит на фоне еще двух краснобусов. Он рассказал, что один из автобусов должен был выйти на маршрут №74, а другой работал на маршруте №28.

«На сегодняшний день оба автобуса уже проданы – за них внесена предоплата. 74-й автобус мог отъездить еще два года, а 28-й – еще четыре года. На сегодняшний день ситуация вот такая. Мы вынуждены продавать транспорт практически за бесценок», — рассказал Мухаметов.

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