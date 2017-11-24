Минниханов станет участником Форума православной общественности в Казани

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Завтра, 22 ноября, Президент РТ Рустам Минниханов станет участником IV Форума православной общественности Татарстана. Об этом на брифинге в Доме Правительства республики заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«С момента появления этого мероприятия в 2014 году Рустам Нургалиевич посетил все форумы, так как уделяет самое серьезное личное внимание вопросам православия в республике», – отметила она.

Впервые событие пройдет в расширенном формате. Оно будет включать круглый стол «Татарстан – территория созидательного и перспективного межрелигиозного сотрудничества», работу по секциям и пленарное заседание.

Всего участие в работе форума примут 650 человек: православные священнослужители, приходские активисты, благотворители, руководители органов государственной и муниципальной власти, деятели культуры, образования и науки.

До форума Рустам Минниханов в сопровождении митрополита Казанского и Татарстанского Феофана осмотрит выставку «История и развитие православия в Республике Татарстан».

Сегодня, 21 ноября, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Форуму православной общественности РТ.

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