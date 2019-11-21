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Татар-информ

21 ноября 2019, 04:30

Общество

Воспитатели пестречинского приюта выиграли грант на строительство футбольного поля

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Общество

Воспитатели пестречинского приюта выиграли грант на строительство футбольного поля

Дети и подростки, которые живут в районном приюте «Шатлык», давно мечтали о собственной футбольной площадке.

(Казань, 21 ноября, «Татар-информ»). Два педагога пестречинского приюта «Шатлык» выиграли грант на строительство футбольного поля. Соцпроект «Спорт нам поможет силы умножить» подготовили воспитатели младшей и старшей группы приюта «Шатлык» Диля Волкова и Ляйсан Галимзянова, пишет газета «Вперед».

Впервые проект представили грантовой комиссии еще в 2017 году. Благодаря уникальной программе педагоги смогли не только получить грант в размере 250 тыс. рублей, но и самостоятельно заняться реализацией этой идеи.

Программа «Здоровый образ жизни», куда входит данный проект, направлен на укрепление здоровья и развития спортивного потенциала каждого ребенка. Дети и подростки, которые живут в районном приюте «Шатлык», давно мечтали о собственной футбольной площадке.

Воспитатель младшей группы Диля Волкова рассказала, что проект был направлен в Министерство социальной защиты РТ, летом этого года пришел ответ о том, что приют выиграл грант на сумму 250 тыс. рублей. Этих денег на все строительные нужды не хватило, но строительные работы все же стартовали. Оставалось только найти спонсоров для установки изгороди.

Футбольное поле для воспитанников приюта установили на месте бывшего картофельного сада. На этом месте строители вырыли специализированный котлован по мировым стандартам мини-футбольного поля 15/25 квадратных метров. Затем рабочие произвели заливку и застил футбольного коврового покрытия. На сегодняшний день в строительстве этого футбольного поля участвует и республиканский благотворительный фонд. Благодаря спонсорским средствам, приют закупил футбольные ворота, мячи, свистки, судейскую и футбольную формы для ребят.

По словам воспитателей, футбол – самый популярный вид спорта во всем мире и среди пестречинских воспитанников. Дети очень радуются и спрашивают каждый день, когда же уже можно будет поиграть на нем в полную силу. «Но пока изгороди нет, мы не рискуем, водим детей играть на поле возле местного Ледового дворца», – поделилась педагог.

В приюте «Шатлык» сейчас на воспитании находятся 25 детей, которые временно остались без внимания своих родителей. Недавно перед концертом в Пестрецах их навестил народный артист Татарстана, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Башкортостан Салават Фатхутдинов. Он посмотрел выступления местных детишек и порадовал их подарками.

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