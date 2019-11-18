В Апастово открыли футбольное поле с искусственным покрытием

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В поселке городского типа Апастово (Апастовский район) завершились работы по возведению футбольного поля с искусственным покрытием. Объект построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Новое поле закреплено за спортивной школой Апастовского района, в которой функционирует отделение футбола. В спортшколе работает два тренера-преподавателя, а план комплектования на текущий год составляет порядка 80 юных спортсменов.



Федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» предусматривает увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% в России доли граждан, занимающихся физкультурой и спортом.



В текущем году также запланированы поставка и монтаж площадок с тренажерами для сдачи норм ГТО.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Челнов вместе с депутатами испытал новое футбольное поле, погоняв на нем мяч.

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