Салават Фатхутдинов перед концертом в Пестрецах порадовал детей приюта подарками

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Народный артист Татарстана, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Башкортостан посетил с гастролями Пестречинский район. Об этом пишет газета «Вперед».



Гостям в пестречинском приюте «Шатлык», где на сегодняшний день проживают 20 детей, временно оставшихся без внимания своих родителей, всегда рады.

Для народного артиста воспитанники приюта исполнили свои лучшие концертные номера. Салават Закиевич выслушал ребят, сказал, что артист обязательно должен выступать с микрофоном, и отметил, что в следующий раз привезет в приют музыкальную аппаратуру.



До концерта в Пестрецах Салават посетил Арск, Кукмор, Богатые Сабы, завершающим стал концерт в Балтасях.

В прошлом году певец выступил перед заключенными в казанской колонии, подарив им подарки, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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