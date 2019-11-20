Потерявший два литра крови игрок «Рубина» вернулся в Казань

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). 17-летний защитник молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин, едва не погибший после серьезной травмы, полученной в матче молодежного первенства России, вернулся сегодня в столицу Татарстана, сообщает пресс-служба казанского клуба.



В Подмосковье футболист провел чуть больше месяца. Сначала он находился в Домодедовской центральной городской больнице, затем в реабилитационном центре, где проходил восстановительное лечение после полученной травмы.

Напомним, Вячеслав Фомин получил тупую травму живота 18 октября в Москве в матче против молодежного состава «Спартака». Игрока заменили, врачи и сам футболист изначально не придали большого значения повреждению.



Футболисту стало плохо в автобусе при трансфере в аэропорт после матча. Оказалось, что у Фомина открылось внутреннее кровоизлияние, из-за чего он потерял около двух литров крови. Футболиста экстренно прооперировали в неотложке на трассе в «Домодедово».

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