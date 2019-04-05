Футболист дубля «Рубина» попал в реанимацию после игры против «Спартака»

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Футболист молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после игры против «Спартака» с повреждением задней париетальной брюшины.

Во время вчерашней игры футболист получил удар коленом в бок. Это привело к внутреннему кровоизлиянию, потере двух литров крови и операции в неотложке на трассе в «Домодедово».

Тем не менее, непосредственно в матче и после него беспокойства по поводу состояния не было, после матча Фомин с командой сел в автобус и уже там почувствовал недомогание.

«У футболиста повреждена задняя париетальная брюшина. Состояние тяжелое. Сейчас он находится под контролем реаниматологов. Надеемся, всё будет хорошо», — сообщили в клубе.

По сообщениям СМИ, в данный момент Фомин находится в критическом состоянии в Домодедовской центральной больнице, подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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