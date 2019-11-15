Потерявшему два литра крови игроку «Рубина» продлили курс реабилитации

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Игрок молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин, едва не погибший после серьезной травмы, полученной в матче молодежного первенства России, по-прежнему находится в реабилитационном центре в Подмосковье.

По более ранним сведениям, его должны были выписать из медицинского учреждения на этой неделе. Однако сегодня ИА «Татар-информ» в пресс-службе казанского «Рубина» сообщили, что реабилитационный период игрока после полученной травмы решили продлить еще как минимум на одну неделю.

Сейчас Фомин проходит курс физиотерапии и уже начал понемногу заниматься с инструктором на тренажерах. В клубе надеются, что дальнейшее восстановление футболиста пойдет по плану. Вполне возможно, что уже к зимним сборам Вячеслав вновь будет в командном строю.

17-летний Вячеслав Фомин получил тупую травму живота 18 октября в Москве в матче против молодежного состава «Спартака». Игрока заменили, врачи и сам футболист изначально не придали большого значения повреждению.

В итоге Фомину стало плохо в автобусе при трансфере в аэропорт после матча. Оказалось, что у игрока открылось внутреннее кровоизлияние, из-за чего он потерял около двух литров крови. Футболиста экстренно прооперировали в неотложке на трассе в «Домодедово».

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