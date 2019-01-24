В Татарстане ожидается 25-градусный мороз

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 21 ноября, местами по Татарстану ожидается похолодание до минус 25 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

«Ночью и утром 21 ноября 2019 года местами по Татарстану ожидается понижение температуры воздуха до −20..−25 градусов», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, резкое похолодание идет в Казань с Карского моря.

По данным синоптиков, с 21 ноября на большей части европейской территории России установится метеорологическая зима.

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