Синоптики рассказали о приходе зимы в европейскую часть России

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Уже с четверга, 21 ноября, на большей части европейской территории России установится метеорологическая зима. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает RT.

Так, в Московском регионе в ночь на 21-го числа столбики термометров опустятся до 10 градусов мороза, а днем температура воздуха составит от нуля до -5 градусов. Похолодание принесет с собой арктический антициклон, уточнил Тишковец.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, наиболее сильным отклонение от климатической нормы будет на Южном Урале и в Южном федеральном округе. Там температура воздуха опустится до значений на 6–10 градусов ниже по сравнению с обычными для этого времени.

Идущий из-за Урала морозный воздух приведет к резкому изменению погодных условий и в Татарстане. Завтра, 20 ноября, столбики термометров в ночные и утренние часы кое-где по республике опустятся до -22 градусов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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