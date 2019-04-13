Профессор КФУ: Резкое похолодание идет в Казань с Карского моря

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На смену аномальному теплу на этой неделе в среду в Казани придет аномальный холод. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Начиная со среды, в течение недели погода нашего региона будет определяться арктическим антициклоном. Воздушные массы придут с холодного Карского моря. Поэтому произойдет резкое понижение температуры. Сегодня среднесуточная температура составляет 4 градуса тепла, а в норме должно быть −4 градуса. То есть из аномального тепла мы переходим в резкую аномалию холода», — сказал он.

По прогнозу Гидромета РФ, 20 ноября днем в Казани будет −9 градусов, а в ночные часы — 12 градусов холода. Однако, по мнению Переведенцева, столбик термометра в ночные часы может опуститься до −15 градусов. Таким образом, среднесуточная температура на 8-10 градусов будет ниже нормы.

«Холода продержатся неделю. По прогнозу Гидромета РФ, давление будет высоким. К нам придет северный, холодный и тяжелый воздух. Особенно резким перепад температур в Казани будет между вторником и средой. Осадков в ближайшее время не ожидается», — отметил профессор КФУ.

Собеседник напомнил, что устойчивый снежный покров обычно устанавливается в столице Татарстана 19-21 ноября. До конца недели выпадения снега не будет. Однако через неделю возможно потепление и выпадение осадков. Юрий Переведенцев считает, что до Нового года снег ляжет обязательно.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.