У собора Казанской иконы Божией Матери перезахоронили останки монахинь и послушниц

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). В столице РТ на площади у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери перезахоронили останки монахинь и послушниц некогда действовавшего здесь как женский Богородицкого монастыря. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил директор Центра музейного проектирования Юрий Григорьев.

Организация занималась музеефикацией старинных фундаментов взорванного в 1932 году храма, создавая музей истории собора. Экспозиция расположилась в нижнем, так называемом пещерном храме, под основным залом богослужений. В музее представлены как древнее основание собора под стеклом, подлинные фрагменты стен с росписями, так и найденные при раскопках предметы монастырского быта. Экспонатами музея также стали качественные муляжи подлинных предметов из музея изобразительных искусств РТ, документы из библиотек.

Кроме того, Центр музейного проектирования вмонтировал по периметру площади, прилегающей к собору, семь памятных металлических плит. Они обозначают места утраченных храмов монастыря (построенных в XVII веке церкви Сретения Господня, Рождества Богородицы, Николы Тульского и колокольни 1725 года), место закладки самого собора в 1594 году, а также перезахоронения 12 октября этого года останков настоятельниц и монахинь, найденных археологами при раскопках. Еще одна плита связана с обнаружением останков полковника и воеводы Симбирска (сейчас Ульяновск — прим. Т.и) Афанасия Бекетова и его супруги.

Фрагменты старинного мощения площади у собора, о которой ИА «Татар-информ» сообщал в июне, решено не музеефицировать. Они законсервированы и скрыты под новым покрытием.

«Там предполагается Крестный ход, поэтому музеефицировать старинную мостовую под стекло не стали. Ограничились обозначением — знаковыми информационными системами в виде шести бронзовых плит. Они смонтированы заподлицо с брусчаткой и сообщают о том, что было выявлено на этой территории при археологических исследованиях — склепах, гробницах и фундаментах существовавших здесь ранее храмов. Мы гордимся этой работой», — подчеркнул Григорьев.

Подробный репортаж из собора Казанской иконы Божией Матери читайте на сайте «Событий».

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