При воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери строители обнаружили старинную мощеную площадь

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казани при проведении работ по воссозданию взорванного в 30-е годы прошлого столетия собора Казанской иконы Божией Матери строители обнаружили фрагмент старинной мощеной площади. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» рассказал бригадир реставрационных работ в нижнем храме собора, художник-реставратор I категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва – прим. Т-и) Валерий Косушкин.

«Совсем недавно, в июне, обнаружили часть старинной площади. Археологи ее расчистили, проводят исследования», – сообщил собеседник агентства.

Вымощенный участок со временем оказался погружен на несколько десятков сантиметров под существующий уровень грунта. Именно поэтому он не сразу был найден исследователями.

Как прокомментировал Андрей Старков, археолог – исследователь территории Богородицкого монастыря, где находился уничтоженный собор, историческая площадь сложилась вокруг храма до его разрушения, на рубеже XIX-ХХ веков. Ее фрагмент площадью около 100 кв. метров был расчищен специалистами в ходе надзорных мероприятий по воссозданию собора. Сохранились ли на территории монастыря другие подобные участки, до проведения полного обследования, по словам ученого, достоверно сказать нельзя.

«Сможем сказать точно только после археологических исследований, пока – только предполагать. Но в основном площадь, конечно, уничтожена. Она утрачена в результате того, что территория главной монастырской площади была застроена корпусами табачной фабрики, и застройка была очень плотной, поэтому высок процент вероятности, что фрагменты этой подлинной брусчатки в большинстве своем разрушены», – пояснил Старков.

Он также предположил, что мощеная площадь могла носить название Соборной. Теперь специалистам предстоит решить, как лучше сохранить площадь и стоит ли оставлять возможность ее демонстрации паломникам и туристам.

«Исследования продолжаются, вопросы сохранения мощеной площади очень интересны и обсуждаются сейчас с экспертами. Есть предложение законсервировать, есть вариант некоего музейного показа. Думаем, как лучше поступить в сложившихся условиях», – сказал археолог.

К слову, под консервацией может подразумеваться полное закрытие объекта, когда он, как в данном случае, может быть снова скрыт под землей, предварительно пройдя этапы по укреплению и защите. Но и вариант экспозиционного показа (например, под стеклом) также будет рассматриваться специалистами. В этом случае потребуется разработать отдельные инженерные решения, причем одним из главных негативных факторов будет являться снежный зимний период.

«Сохранение и одновременное экспонирование под стеклом подобных объектов – популярная штука, но хочу обратить ваше внимание, что за рубежом климатические зоны различные, специфика, расположение объекта… Где есть возможность, и в нашей стране подобное применяется для музеефикации и показа. В то же время классический ответ, что нам мешает зима. И пока нет красивых и изящных способов обходить эти трудности, связанные с климатом и с обслуживанием, в профессиональном сообществе преобладает мнение, что лучше не беспокоить такие объекты – и ценнее будут, и сохранятся лучше», – прокомментировал Андрей Старков.

Подробный репортаж о работах по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери читайте в ближайшее время в материале на сайте «События».

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