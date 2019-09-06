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Оксана Романова

6 сентября 2019, 18:20

КультураАктуальная урбанистика Татарстана

Строители укрыли старинную площадь у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери новоделом

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КультураАктуальная урбанистика Татарстана

Строители укрыли старинную площадь у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери новоделом

Фото: Михаил Захаров

Фрагменты исторического мощения, найденные в начале лета исследователями Богородицкого монастыря, решено не музеефицировать.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Фрагмент старинной мощеной площади, сформировавшейся на рубеже XIX и XX веков у взорванного в 30-е годы прошлого столетия и восстанавливаемого в наши дни собора Казанской иконы Божией Матери, решено не превращать в музейный экспонат.

Найденный в начале этого лета выложенный булыжниками участок площадью около 100 кв. метров строители уже скрыли под слоями современного покрытия при благоустройстве внутреннего двора Богородицкого монастыря. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал бригадир реставрационных работ в нижнем храме собора – художник-реставратор I категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва – прим. Т-и) Валерий Косушкин.

«Решили не закрывать стеклом как экспонат, засыпали, чтобы вся территория была в одном стиле решена. Но там, внизу, мощение, безусловно, остается целым», – сказал собеседник ИА «Татар-информ», обратив внимание на благоустройство прилежащей к восстанавливаемому собору территории внутреннего двора.

После обнаружения остатков старинной площади перед историками, археологами и реставраторами встал вопрос, оставлять ли дореволюционное мощение для демонстрации паломникам и туристам или скрыть под слоями современного покрытия. Вымощенный участок был погружен на несколько десятков сантиметров под существующий уровень грунта, поэтому не сразу был найден исследователями, которые уже несколько лет работают параллельно со строителями на территории восстанавливаемого собора.

Исследователь территории Богородицкого монастыря археолог Андрей Старков в июне говорил о гипотетической возможности законсервировать фрагмент старинной площади, в том числе со стеклянным настилом поверх него для последующего демонстрирования в качестве музейного экспоната. Однако от этой идеи реставраторы отказались. Как сообщил со своей стороны Валерий Косушкин, не последнюю роль сыграла разница между историческим и современным уровнем грунта. 

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