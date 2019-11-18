Доверившая ребенку руль челнинка считает, что он должен с детства привыкать к скорости

(Набережные Челны, 18 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Агина Алтынбаева прокомментировала видео с ребенком за рулем, которое она опубликовала в социальных сетях в минувшие выходные.

По ее словам, ролик был снят на трассе М7, когда семья возвращалась из казанского аквапарка.

«У меня ребенок с трех лет сидит за рулем автомобиля. Сейчас ему шесть лет. И я не вижу ничего зазорного в том, что мальчик учится управлять машиной. Перед тем, как его посадить на водительское место, я убедилась, что трасса свободна, а потом полностью контролировала ситуацию. Никаких рисков практически не было. Да, скорость была превышена, в этой части дороги разрешенная — 110 километров в час. Сама люблю скорость, а мои мальчики — все в меня. За несоблюдение скоростного режима заплачу штраф, от ответственности уходить не собираюсь», — заявила челнинка.

Алтынбаева в курсе, что ГИБДД заинтересовалась эпатажной поездкой.

«С утра названивают. Пока я на выезде. Приеду — обязательно пообщаемся», — уточнила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Агина Алтынбаева выложила на своей странице в соцсети ролик, на котором шестилетний мальчик сидит за рулем, а спидометр тем временем показывает почти 130 километров в час.

Случившимся заинтересовалась Уполномоченная по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, которая заявила, что в случае необходимости Алтынбаеву вызовут на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

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