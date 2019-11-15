Татарстанцы стали в два раза чаще вкладываться в программу самообложения

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Артур Казанцев). За три года жители Татарстана почти в два раза увеличили свои вложения в программу самообложения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

«Если в 2015 году жители республики вложили в программу самообложения 122 млн рублей, то в 2018-м эта цифра уже составила 223 млн рублей», – отметил спикер.

Экзам Губайдуллин также добавил, что участие в программе самообложения позволяет гражданам быть вовлеченными в принятие решений на местном уровне, бережнее относиться к благоустроенным объектам и в результате создавать комфортные для себя условия проживания.

Референдумы и сходы позволяют местным жителям выразить свою позицию и дать ответ на вопрос, как необходимо развивать родную для них территорию, заметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за шесть лет, с 2013-го по 2019 год, в целях софинансирования средств самообложения из бюджета Татарстана было выделено свыше 4 млрд рублей. В том числе в 2019 году – более 1 млрд рублей.

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