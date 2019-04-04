За шесть лет на реализацию программы самообложения в РТ выделили более 4 млрд рублей

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). За шесть лет, с 2013-го по 2019 годы, в целях софинансирования средств самообложения из бюджета Татарстана было выделено свыше 4 млрд рублей. В том числе в 2019 году – более 1 млрд рублей, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

«Программа самообложения при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова у нас в республике начала работать в 2013 году. Если сначала действие программы самообложения было введено лишь в 93 сельских поселениях, то в 2018 году практически все 856 сельских поселений республики приняли участие в программе», – отметил спикер.

Экзам Губайдуллин также добавил, что участие в программе позволяет гражданам быть вовлеченными в принятие решений на местном уровне, бережнее относиться к благоустроенным объектам и в результате создавать комфортные для себя условия проживания.

Референдумы и сходы позволяют сельчанам выразить свою позицию и дать ответ на вопрос, как необходимо развивать свою родную территорию, подчеркнул он.

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