Большую часть средств по программе самообложения в РТ направляют на ремонт дорог

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Большую часть средств, 47%, по программе самообложения в Татарстане направляют на ремонт дорог и содержание мостов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

«Очень важно, что именно жители определяют, на решение каких вопросов, когда и сколько средств необходимо направить», – подчеркнул спикер.

Он также добавил, что 19% средств, собранных в рамках программы, направляют на благоустройство территорий, по 10% – на водоснабжение населения и на благоустройство и содержание кладбищ. Еще 4% уходят на строительство и обустройство детских площадок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за шесть лет, с 2013-го по 2019 годы, в целях софинансирования средств самообложения из бюджета Татарстана было выделено свыше 4 млрд рублей. В том числе в 2019 году – более 1 млрд рублей.

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