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Динара Прокопьева

14 ноября 2019, 11:46

Официальная хроника

Минниханов предложил сделать реконструкцию «Бегишево» народным проектом

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Официальная хроника

Минниханов предложил сделать реконструкцию «Бегишево» народным проектом

Фото: tatarstan.ru

Общественность и молодые архитекторы смогут внести свой вклад в концепцию аэропорта, которому присвоено имя Николая Лемаева.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил подключить общественность и молодых архитекторов к созданию концепции аэропорта «Бегишево», которому присвоено имя Николая Лемаева. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«После конкурса по присвоению имен выдающихся людей аэропортам принято решение провести реконструкцию, но не масштабную, а чтобы идентифицировать: „Это аэропорт имени Лемаева“. Ему презентовали концептуальный вид, но Рустам Нургалиевич призвал подключить к этому вопросу общественность», — сказала Галимова.

Важно, чтобы была отражена та эпоха и то время, которое олицетворяет сам Лемаев в Закамской зоне, отметила она.

«Рустам Нургалиевич обратил внимание, что было бы неплохо подключить сюда наших студентов-архитекторов. Не так давно мы проводили архбиеннале, где студенты могли проявить свой потенциал. Можно было бы привлечь их возможности, ресурсы и видение, чтобы сделать этот проект действительно народным», — заключила Галимова.

Накануне Рустам Минниханов ездил в Нижнекамск, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 90-летия со дня рождения первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева.

Имя Лемаева было присвоено аэропорту указом Президента России Владимира Путина в мае этого года. В октябре Общественная палата Татарстана обсудила варианты изменения оформления в соответствии с присвоенным «Бегишево» именем.

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