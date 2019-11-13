Минниханов предложил провести конкурс на лучшее оформление аэропорта «Бегишево»

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил провести конкурс на лучшее оформление международного аэропорта «Бегишево». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе поездки в Нижнекамский район Президенту РТ представили концепцию ребрендинга воздушной гавани в связи с присвоением ей имени Николая Лемаева.

Имя Лемаева было присвоено аэропорту указом Президента России Владимира Путина в мае этого года. В октябре Общественная палата Татарстана обсудила варианты изменения оформления в соответствии с присвоенным «Бегишево» именем. Планировалось «сделать акцент на промышленном потенциале Татарстана, становлении и развитии всего Закамского региона и роли в этом Николая Лемаева».

Целью поездки Рустама Минниханова в Нижнекамск было участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 90-летия со дня рождения первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева.

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