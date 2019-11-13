Минниханов: Лемаев был движущей силой и душой развития нефтехимии Татарстана

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Строительство в Татарстане крупнейшего нефтехимического производства стало возможным только благодаря личной заслуге Николая Лемаева, который убедил ЦК и Совет Министров СССР в необходимости такого решения. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступив на памятном мероприятии в Нижнекамске.

«В начале 60-х годов в Татарстане стремительно развивалась нефтяная промышленность. Большая нефть дала мощный импульс развитию всей нефтехимии Советского Союза. У истоков этого масштабного проекта стоял молодой руководитель Николай Лемаев, он был его движущей силой и душой. Четыре раза решением ЦК и Совета Министров СССР строительство Нижнекамского химкомбината прекращалось в пользу строительства нефтехимических производств Западной Сибири, и только благодаря упорству и убедительным доводам Николая Васильевича проект возобновлялся», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что Николай Лемаев руководил «Нижнекамскнефтехимом» 22 года и именно в это время были введены уникальные по своему значению, масштабу и внедренным технологиям производственные мощности химкомбината. «Город Нижнекамск стал одним из современных и благоустроенных городов нашей страны», ­– подчеркнул руководитель республики.

Президент Татарстана сегодня находится в Нижнекамске с рабочей поездкой. Утром Рустам Минниханов принял участие в возложении цветов к памятнику Николаю Лемаеву, в церемонии открытия мемориальной доски на доме, где жил Лемаев, а также ознакомился с фотовыставкой, посвященной первому гендиректору «Нижнекамскнефтехима».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.