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Татар-информ

13 ноября 2019, 12:24

Официальная хроника

Минниханов: Лемаев был движущей силой и душой развития нефтехимии Татарстана

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Официальная хроника

Минниханов: Лемаев был движущей силой и душой развития нефтехимии Татарстана

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ принял участие в торжествах по случаю 90-летия со дня рождения первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима».

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Строительство в Татарстане крупнейшего нефтехимического производства стало возможным только благодаря личной заслуге Николая Лемаева, который убедил ЦК и Совет Министров СССР в необходимости такого решения. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступив на памятном мероприятии в Нижнекамске.

Памятные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Н.В. Лемаева. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

«В начале 60-х годов в Татарстане стремительно развивалась нефтяная промышленность. Большая нефть дала мощный импульс развитию всей нефтехимии Советского Союза. У истоков этого масштабного проекта стоял молодой руководитель Николай Лемаев, он был его движущей силой и душой. Четыре раза решением ЦК и Совета Министров СССР строительство Нижнекамского химкомбината прекращалось в пользу строительства нефтехимических производств Западной Сибири, и только благодаря упорству и убедительным доводам Николая Васильевича проект возобновлялся», – сказал Минниханов.

Он напомнил, что Николай Лемаев руководил «Нижнекамскнефтехимом» 22 года и именно в это время были введены уникальные по своему значению, масштабу и внедренным технологиям производственные мощности химкомбината. «Город Нижнекамск стал одним из современных и благоустроенных городов нашей страны», ­– подчеркнул руководитель республики.

Памятные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Н.В. Лемаева. Принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Президент Татарстана сегодня находится в Нижнекамске с рабочей поездкой. Утром Рустам Минниханов принял участие в возложении цветов к памятнику Николаю Лемаеву, в церемонии открытия мемориальной доски на доме, где жил Лемаев, а также ознакомился с фотовыставкой, посвященной первому гендиректору «Нижнекамскнефтехима».

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