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Татар-информ

14 ноября 2019, 11:38

В России должны праздновать даты, объединяющие народы, уверены в Казанском Кремле

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В России должны праздновать даты, объединяющие народы, уверены в Казанском Кремле

Лилия Галимова прокомментировала инициативу главы Калужской области увековечить окончание стояния на Угре.

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казанском Кремле не поддержали инициативу главы Калужской области праздновать окончание стояние на Угре. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Мы свою позицию уже высказывали, она не изменилась. Мы придерживаемся того, что памятными должны быть даты, которые являются безусловно объединяющими для всего многонационального народа России», — сказала она.

Президент России Владимир Путин не согласился бы с идеей празднования окончания стояния на Угре, сообщало ранее ИА «Татар-информ». Народы России нуждаются не в ревизии исторических дат, а в единении для решения текущих задач и реализации планов развития общей для них страны в современном мире. Такое мнение высказывал корреспонденту ИА «Татар-информ» Государственный советник Республики Татарстан, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев, комментируя инициативу празднования стояния на Угре.

В июне этого года в Госдуму РФ внесли законопроект о признании 11 ноября общероссийской памятной датой. В 1480 году войска хана Большой Орды Ахмата и великого князя Московского Ивана III около месяца (с 8 октября по 11 ноября) стояли по разные стороны реки Угры, практически не ведя боев, после чего хан увел свои войска. В исторической публицистике этот день иногда считают моментом прекращения зависимости Руси от Золотой Орды.

 
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