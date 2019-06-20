Песков: Путин не согласился бы с идеей праздновать окончание стояния на Угре

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин не согласился бы с идеей празднования окончания стояния на Угре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, предложение объявления 11 ноября памятной датой в Кремле приняли к сведению, но не принимали по этому поводу никаких решений. «Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области. Действительно, оно было принято к сведению. Но каких-либо решений в этой области не принималось, и на повестке дня сейчас не стоит», — сказал пресс-секретарь Президента журналистам.

Отвечая на вопрос, поддержал ли Путин эту идею, Песков подчеркнул, что «он бы не согласился» с этой формулировкой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что академик РАН Вадим Трепавлов негативно отнесся к идее сделать день окончания стояния на реке Угре памятной датой, поскольку событие затрагивает национальные чувства татар.

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